Мишустин заявил об “очень осторожной” отмене карантина в России

30.05.2020, 0:15, Разное

О борьбе с COVID-19 руководитель кабмина говорил на заседании совета глав правительств стран СНГ. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, констатировал Мишустин.

Премьер отметил снижение прироста заболевших. На этом фоне власти приступили к отмене карантина в России, заявил он. “Такие шаги пока мы делаем очень осторожно”, – сказал глава правительства.

По его словам, в ближайшее время Москва собирается направить за рубеж два миллиона тестов на коронавирус. Большую их часть получат страны СНГ, уточнил Мишустин.

Коронавирусом в России заразились более 387 тысяч человек. За последние сутки выявлено 8 572 новых случая. За период эпидемии умерли 4 374 человека, выздоровели свыше 159 тысяч.

Российские регионы продолжают отменять карантин. В Москве продлили режим самоизоляции и цифровые пропуска до 14 июня, однако жителям разрешили ходить на прогулки, открываются непродовольственные магазины.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что смертность от коронавируса в Москве в разы ниже, чем в Нью-Йорке и Лондоне. Эпидемию градоначальник назвал общей трагедией.

В интервью телеканалу “Россия-24” Собянин призвал спокойно относиться к произошедшему. Необходимо проанализировать ситуацию и постараться дальше минимизировать количество смертей, подчеркнул мэр.

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⚡️Сергей Собянин рассказал о смягчении карантина в Москве Режим самоизоляции продлен до 14 июня. Смягчение карантина позволит людям выходить на улицу для занятий спортом и прогулок. Рекомендуют выбирать для прогулок места, удаленные от дома не более чем на два километра. #москва #карантин #собянин #коронавирус Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 28 Май 2020 в 4:33 PDT