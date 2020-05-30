Еще четыре женщины обвинили Вайнштейна в изнасилованиях

30.05.2020, 0:15, Разное

Против американского кинопродюсера Харви Вайнштейна выдвинули еще четыре обвинения в изнасилованиях. Одна из потерпевших на момент преступления была несовершеннолетней, передает Life.ru.

Четыре женщины сообщили, что подвергались насилию со стороны продюсера в период с 1984 по 2013 год. По их словам, Вайнштейн угрожал разрушить их карьеру, если они расскажут правду. Имена потерпевших не уточняются.

Напомним, скандал вокруг голливудского продюсера начался в 2017 году. Сразу несколько популярных актрис обвинили его в домогательствах. Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам лишения свободы.