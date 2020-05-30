Мнение: МИД РФ осуждает беззаконие в Миннеаполисе

30.05.2020, 0:05, Разное

МИД РФ о протестах в Миннеаполисе.

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с массовыми акциями протеста против полицейского произвола в США.

Не могли не обратить внимание на чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в США после убийства сотрудниками полиции 25 мая в городе Миннеаполис, штат Миннесота, американского гражданина, афроамериканца Джорджа Флойда.

При задержании он был задушен на глазах у многочисленных прохожих. Имеющаяся в публичном доступе видеозапись произошедшего со всей очевидностью свидетельствует, что речь идет о жестоком убийстве. По всей территории США прокатилась волна протестов. Общественность возмущена преступными действиями сотрудников правоохранительных органов, требует привлечь виновных к ответственности.

Данный инцидент – далеко не первый в череде проявлений беззакония и неоправданного насилия со стороны «стражей порядка» в США. Подобные громкие преступления совершаются американскими полицейскими слишком часто. Достаточно вспомнить убийство в 2016 г. офицером полиции несовершеннолетнего Л.Макдональда. Поводом для применения огнестрельного оружия тогда послужило то обстоятельство, что Макдональд якобы стал прятать находившийся в его руке нож, как только стражи порядка приблизились к нему. Полицейские открыли огонь, несмотря на то, что подросток не предпринимал попыток нападения.

Негодование американцев вызвало также убийство в сентябре 2018 г. в Далласе безоружного 26-летнего афроамериканца Б.Джена. Офицер полиции А.Гуйгер объяснила применение огнестрельного оружия тем, что приняла стоявшего возле двери соседнего дома Б.Джена за злоумышленника, пытавшегося проникнуть в ее жилище.

«На слуху» расстрел 13 марта 2020 года в городе Луисвилл, штат Кентукки, 26-летней сотрудницы скорой медицинской помощи Бреонны Тейлор.

В США явно накопились системные проблемы в правочеловеческой сфере. В их числе – дискриминация по расовому, этническому и религиозному признакам, полицейский произвол, предвзятость правосудия, переполненность тюрем, бесконтрольное применение огнестрельного оружия и «средств самообороны» частными лицами и многие другие.

Печально, что на этом безрадостном фоне Вашингтон из года в год отказывается расширять свои международно-правовые обязательства в гуманитарной сфере, по-прежнему не участвует в большинстве основных международных договоров по правам человека, продолжает игнорировать рекомендации правозащитных организаций, сознательно ведет дело к свертыванию своего участия в профильных международных и универсальных структурах. Пример тому – выход США из Совета ООН по правам человека, который был воспринят многими государствами как демонстративное пренебрежение не только к деятельности СПЧ, но и к системе ООН в целом.

Призываем американские власти принять реальные и действенные меры по исправлению сложившейся ситуации, вернуться к добросовестному выполнению международных обязательств, привести национальное законодательство в соответствие с базовыми принципами ООН по применению правоохранительными органами силы и огнестрельного оружия. И, конечно, тщательно расследовать убийство Джорджа Флойда.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4143459 – цинк

Желательно составить "Список Флойда", куда заносить всех причастных к убийствам чернокожих американскими полицейскими и пособничавших в сокрытии улик. На таких лиц накладывать санкции.

Надо было осудить чрезмерное применение силы к протестующим и использование вооруженной нацгвардии США против мирных жителей.

PS. Убийца Флойда, уже уволенный из полиции, был сегодня взят под стражу.



Нацгвардия патрулирует в оккупированном Ираке. А нет, это Миннеаполис.



Уникальные съемки с GoPro. Спецназ национальной гвардии еще до нападения русских на США, штурмует фастфуд в Миннеаполисе, где засели активисты Black Live Matter.