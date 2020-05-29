Путин объявил 24 июня выходным днем из-за парада Победы

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29.05.2020, 11:05, Разное

Соответствующий указ появился на сайте Кремля. В 10 часов в Москве и других российских городах пройдут парады военной техники. В 22 часа ожидается артиллерийский салют.

Президент поручил Министерству обороны совместно с руководителями субъектов определить места для проведения торжественных смотров и обеспечить подготовку к ним.

В документе отмечается, что 24 июня выпадает на среду. Этот день будет нерабочим с сохранением заработной платы.

В Москву для участия в праздновании 75-летия со дня Победы прилетят лидеры Абхазии, Южной Осетии, Казахстана и Молдавии. Также 29 мая стало известно, что приглашение на парад принял и президент Сербии.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти готовы к проведению торжественного мероприятия. Все технические и организационные моменты городское правительство уже согласовало с Министерством обороны.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Май 2020 в 5:32 PDT

Отметим, что в этом году парад Победы не состоялся 9 мая из-за пандемии коронавируса. 24 июня в качестве даты проведения мероприятия было выбрано неслучайно. Именно в этот день прошел первый Парад Победы на Красной площади, сообщает “Царьград”.



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