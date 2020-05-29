Трамп ограничил въезд китайских ученых в США

29.05.2020, 23:48, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал прокламацию об ограничении въезда в страну ряду аспирантов и ученых из Китая, которые, по мнению Вашингтона, могут представлять угрозу американским национальным интересам.

«Власти КНР используют некоторых китайских студентов, в основном аспирантов и исследователей, недавно получивших докторскую степень, для работы, <…> предусматривающей сбор [информации, представляющей собой] интеллектуальную собственность», – приводит ТАСС текст документа, распространенного пресс-службой Белого дома.

«В связи с этим я пришел к выводу, что въезд ряда граждан КНР, намеревающихся въехать в США по визам типа F или J для обучения или проведения исследований в США, будет наносить ущерб интересам Соединенных Штатов», – говорится в прокламации Трампа.

Речь при этом идет о студентах и исследователях, «связанных с Народно-освободительной армией Китая».

Напомним, США решили простимулировать вывод производства и цепочек поставщиков американских компаний из Китая.