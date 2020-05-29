 

“Црвена Звезда” в третий раз кряду стала чемпионом Сербии

29.05.2020, 23:45, Новости дня

В матче 27-го тура сербской Суперлиги по футболу белградская "Црвена Звезда" под руководством Деяна Станковича со счетом 5:0 разгромила команду "Рад" и досрочно стала чемпионом страны.

У победителей дубль оформил Алекса Вуканович (36-я, 82-я минуты) и по разу отличились Мирко Иванич (24), Срджян Бабич (30) и Милош Дегенек (57).

Чемпионат Сербии, прерванный из-за угрозы распространения коронавируса, возобновился в пятницу. "Црвена Звезда", потерпевшая в текущем сезоне всего одно поражение, благодаря победе набрала 72 очка и за три тура до окончания соревнования обеспечила себе трофей.

Таким образом, "красно-белые" стали чемпионами страны в третий раз кряду и 31-й в истории, если учитывать чемпионаты Югославии, а также Сербии и Черногории.

❗ZVEZDA JE ŠAMPION, SVE JE GOTOVO❗

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🔴⚪ #fkcz pic.twitter.com/zUzxAAGZYI

— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) May 29, 2020



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