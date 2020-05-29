 

Гол Хаверца принес победу “Байеру” в матче бундеслиги с “Фрайбургом”

29.05.2020, 23:45, Новости дня

Леверкузенский "Байер" с минимальным счетом обыграл "Фрайбург" в матче 29-го тура немецкой бундеслиги. У победителей встречи единственный мяч на 54-й минуте забил Кай Хаверц, которому ассистировал Леон Бэйли.

"Байер" одержал четвертую победу в последних пяти встречах и с 56 очками поднялся на третье место в турнирной таблице, а "Фрайбург" расположился на восьмой строчке, имея в активе 38 очков.

В следующем туре бундеслиги "фармацевты" в субботу, 6 июня, примут мюнхенскую "Баварию", а подопечные Кристиана Штрайха днем ранее дома сыграют против менхенгладбахской "Боруссии"

Напомним, рестарт Бундеслиги состоялся в субботу, 16 мая. Германия стала первой из европейских стран, кто возобновил матчи чемпионата страны. Ранее турнир был прерван в начале марта из-за угрозы распространения коронавируса.



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