 

“Зальцбург” разгромил “Аустрию” в финале Кубка Австрии

29.05.2020, 23:45, Новости дня

В финале Кубка Австрии по футболу "Зальцбург" на поле "Вертерзе-Штадион" в городе Клагенфурт-ам-Вертерзе разгромил команду "Аустрия" из Лустенау со счетом 5:0.

У победителей встречи голами отметились Доминик Собослаи (20-я минута), Ноа Окафор (54), Маджид Ашимеру (66) и Секу Койта. Автогол на свой счет записал защитник проигравшей команды Доминик Штумбергер (21).

Таким образом, "Зальцбург" в седьмой раз завоевал Кубок Австрии за последние девять лет. Ранее "быки" брали этот трофей в 2012-м, 2014-м, 2015-м, 2017-м и 2019-м годах.



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