В мире появляется больше мест, которые непригодны для жизни

29.05.2020, 23:42, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что на Земле появляется больше непригодных для жизни мест. По словам ученых, это происходит по причине глобального потепления, а также высоких температур в определенных уголках мира.

В исследовании специалисты опирались на измерения температуры по влажному термометру. Фактический порог выживания при такой температуре для человека составляет 35 градусов. По наблюдениям исследователей именно этот порог чаще всего превышается в мире.

Чрезвычайно экстремальные температуры наблюдаются в Мексике, США, Пакистане, Индии и Персидском заливе. Температура на этих территориях составляет от 27 до 35 градусов.