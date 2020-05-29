В мире появляется больше мест, которые непригодны для жизни

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29.05.2020, 23:42, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что на Земле появляется больше непригодных для жизни мест. По словам ученых, это происходит по причине глобального потепления, а также высоких температур в определенных уголках мира.

В исследовании специалисты опирались на измерения температуры по влажному термометру. Фактический порог выживания при такой температуре для человека составляет 35 градусов. По наблюдениям исследователей именно этот порог чаще всего превышается в мире.

Чрезвычайно экстремальные температуры наблюдаются в Мексике, США, Пакистане, Индии и Персидском заливе. Температура на этих территориях составляет от 27 до 35 градусов.



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