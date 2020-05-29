Мнение: Тест №18. Психоалхимия. Разморозка

29.05.2020, 23:34, Разное

Место на тест можно купить ЗДЕСЬ.

Тема нового теста – имидж.

12 типов имиджа – это и 12 состояний материи, и 12 исходных позиций в поле, вот почему так важно знать не только свой тип, но и все 12. Это базис для понимания ресурсов имиджа-любви.

Кроме того при общении очень полезно видеть тип партнера и даже просто собеседника.

Фрустрация в любви почти всегда связана с фрустрацией имиджа. А фрустрация имиджа означает, что у человека есть противоречие между восприятием себя и его физической персоной. Разбираясь в типах имиджа, вы можете увидеть, что партнер пытается вам транслировать, каким он себя видит. Если вы поддерживаете чужую трансляцию, вам легко открывают границы. Так можно разблокировать чужой ресурс любви, это та самая разморозка извне, о которой мечтают все, кто пишут письма на тему: “он онегин или плюс?” или “она рапунцель в башне, а я у нее во френдзоне”. Стараясь избегать штурманства, тем не менее, мы не можем отрицать, что способы влияния извне существуют, но для этого нужно много чего уметь.

Таинственная пока тема об Анимах и Анимусах, которой мы безуспешно пока касались, тоже связана со знанием типов имиджа. Если вы хорошо видите персону человека, вы видите и ее Анимуса, если это женщина, и его Аниму, если это мужчина. И вы имеете ключ, как его имел Тесей с Ариадной, хозяйкой лабиринта Минотавра.

Но для начала нужно освоить разницу 12 типов. От типа к типу меняются некоторые нюансы, связанные с физической конструкцией и психологическим содержимым персоны. Увидеть и понять, в чем эти нюансы и как они меняются, я предлагаю в условиях теста, не тратя время на пассивное изучение, а сразу перейдя к интерактивному и, если повезет, проактивному.

Насколько силен ваш интерес к этой теме, друзья?

А уверенность в своих силах на новом тесте есть?

Апд. Друзья, второй поток, возможно, будет. Завтра в 10 утра я скажу, будет или нет.