В Москве за сутки умерли 78 пациентов с коронавирусом

29.05.2020, 23:30, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 78 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 78 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 2408 человек.

Днем ранее в Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом. Отметим, согласно методике ВОЗ, смертность в Москве оказалась одной из самых низких.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.