Мнение: Сапожник и национальный вопрос

29.05.2020, 23:18, Разное

Старик Фишер продолжает неторопливо выкладывать кусочки нашей с ним беседы у подножия московского недо-Сити. Довольно забавно получается. Фишер, конечно, меня поймал: каждого из нас ведь хлебом не корми – дай поговорить О СЕБЕ. Но здесь я припомнил несколько занятных эпизодов – в частности, как я за свой счет исследовал национальное самосознание русских в Приднестровье 1991 года, а также вспомнил свои первые встречи с Вечерним Мудозвоном известным телеведущим В.Соловьевым.

Как обычно – лайк, шер, репост.