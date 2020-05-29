Мнение: Управленческое безумие

29.05.2020, 23:15, Разное

Введенный Собяниным "прогулочный режим" говорит, по всей видимости, о двух весьма очевидных вещах.

Первое. Власть окончательно перестала понимать реальность как она есть и живет исключительно в своих собственных представлениях о ней. Сложно представить, что у вводимых мероприятий есть хоть какое-то медицинское обоснование, а заявления о том, что ограничения будут сохраняться вплоть до появления вакцины, вызывают полную оторопь. Вакцина – не лекарство, это элемент профилактики. Какое-то значение она имеет до эпидемии, но когда эпидемия уже в полном разгаре, эффективность вакцинации вызывает вопросы. И это если не принимать во внимание целый ряд сопутствующих обстоятельств – что это вообще за вакцина, насколько она безопасна, кто производитель этой вакцины (настоящий, а не тот, кто будет обозначен на этикетке). Кроме того, несколько миллионов человек нужно ведь как-то провести через саму процедуру вакцинации, и это в условиях, кгда лечебные учреждения, мягко говоря, все являются рассадником и источником либо вируса, либо риска заражения вирусом – просто потому, что московские власти сами упустили обстановку и превратили все медучреждения в один большой инфекционный бокс.

Проще говоря – власть в принципе не опирается на мнение профессионалов, а те несколько медийных фигур с дипломами и должностями, которые без устали мелькают на экранах (кстати, а когда они успевают заниматься в таком случае своими непосредственными професиональными обязанностями, если ежедневно кочуют из одной духоподъемной передачи в другую?) – в общем, эти якобы врачи просто прикрывают своими дипломами безграмотные действия властей.

Перчаточно-масочный, конфетно-букетный, носочно-чулочный и прочие режимы к защите людей не имеют ни малейшего отношения. Защитные средства – профессиональные инструменты. Их нужно уметь надевать, их нужно уметь снимать, их нужно уметь эксплуатировать. Этому, кстати, учат. Кто надевал комплект ОЗК, а затем учился его правильно снимать, тот в курсе. Их нужно утилизировать по мере отработки, причем строго по инструкции – как объекты минимум Б-класса опасности, что требует огромной инфраструктуры по приему, хранению, транспортировке и уничтожению в условиях мегаполиса. Если этого нет (а этого нет), то все маски и перчатки в условиях эпидемии сами превращаются в источник заражения, причем массового. И не только коронавирусом, а вообще любой заразой. Понимает ли это Собянин – вопрос риторический, он не врач. Он вообще непонятно кто, он мэр. Но врачи-то должны отдавать хотя бы в этом себе отчет. В том числе и люди в самой московской мэрии, которые имеют диплом медвуза.

Вывод однозначный – власть в принципе не способна организовать профессиональную экспертизу принимаемых ею решений, а это, между прочим, базовый вопрос управления. Если его упустить, то все решения по текущей проблеме могут ее лишь усугублять. Что, кстати, в нашей стране в итоге и произошло.

Второй момент, который точно вытекает из первого: взбесившегося губернатора вдруг стало некому остановить. Все механизмы контроля (прокуратура, МВД, ФСБ, профильные наздзоры) и вся вышестоящая вертикаль вдруг испарились. Про попрание конституции я вообще не говорю – если Конституционный суд не правомочен отменять неконституционные решения по своему усмотрению, то как минимум судьи КС могут в личном качестве выступить с личными заявлениями о категорической недопустимости того, что вытворяют с основным документом, который они якобы защищают, в ходе событий нынешнего года. Вообще, как на мой взгляд, весь состав КС должен просто добровольно подать в отставку – профессионально эти люди, может, и грамотные юристы, но как граждане страны, оказались полным… в общем, понятно. Должен ли судья КС быть гражданином страны (не в смысле паспорта, а в смысле сопричастности к ней) – вопрос тоже риторический. Впрочем, полный соцпакет и прочие плюшки, конечно, перевесят, а стыд – не пыль, глаза не выест.

Так или иначе, но механизмы устойчивости страны оказались разваленными. И нынешние упражнения московского мэра это демонстрируют крайне наглядно.