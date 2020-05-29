Малькевич: Трамп признал про соцсети то, о чем давно говорят в России

29.05.2020, 23:08, Новости дня

«Знаково, что этот процесс начат именно в США. Трамп столкнул первый камень с огромной горы», – сообщил газете ВЗГЛЯД общественник Александр Малькевич, комментируя исполнительный указ президента США Дональда Трампа о регулировании деятельности социальных сетей в стране.

«Можно только приветствовать те решительные действия, которые власти США начали в отношении социальных сетей, признав тот факт, о котором мы давно говорили в России. Большую тройку Facebook, Google, Twitter давно пора поставить на место. Они ведут себя как монополисты, которые бесконтрольно и хамски пользуются доминирующим положением на рынке», – убежден председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По словам эксперта, поправки к законодательству, которые теперь будут разрабатываться в США, абсолютно правильные. «Знаково, что этот процесс начат именно в США, Трамп столкнул первый камень с огромной горы. Потому что ни одна компания не имеет права диктовать миллионам пользователей, что нужно читать, а что не нужно. Именно по этой причине зарвавшихся IT-кукловодов надо поставить на место», – отметил эксперт.

«Но я бы не сказал, что Трамп начал войну с соцсетями. Просто он, как активный пользователь с высоким положением в обществе, задает ровно те же вопросы, которые задаем мы. Тем самым он проявляет себя подлинным борцом за свободу слова. Если ему удастся реализовать свой план – он войдет в историю как человек, который на деле защищает права пользователей от произвола владельцев соцсетей», – считает Малькевич.

Эксперт также напомнил, что закон о регулировании соцсетей действует в Германии и недавно принят во Франции. «В прошлом году и РФ выступила с требованием добиться от IT-гигантов четких и прозрачных правил поведения. Потому что пользователи и компании должны знать, за что удаляются их публикации или банятся их аккаунты», – резюмировал Малькевич.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп подписал указ, снимающий с социальных сетей защиту от претензий по редактированию контента. При этом он пояснил, что прежде соцсети «имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой», но «это не так».

По словам американского лидера, прежде соцсети «могли делать все, что захочется», но теперь соцсети, «замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности». Трамп заявил, что в истории США «нет прецедентов, чтобы такое небольшое число корпораций контролировало такую большую сферу человеческого взаимодействия».

Напомним, ранее американский президент обвинил Twitter в том, что компания вмешивается в президентские выборы, так как на некоторых его записях появились отметки о недостоверной информации. При этом Трамп пригрозил мерами по регулированию или даже закрытием интернет-платформ.

Позднее служба безопасности Twitter объяснила, почему сразу две записи Трампа о голосовании по почте в Калифорнии были отмечены «значком неправды».