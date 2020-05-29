Сирийские войска отразили нападение террористов на месторождение нефти в Ракке

29.05.2020, 23:08, Новости дня

Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев уничтожили банду террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), атаковавшую позиции правительственных сил в районе нефтяного месторождения Эс-Саура в провинции Ракка, сообщил новостной портал Al-Masdar.

По данным портала, правительственные силы Сирии отразили нападение и отбросили противника, ликвидировав не менее десяти боевиков, передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» воспользовались ситуацией с распространением коронавируса для активизации своих действий на северо-востоке Сирии.