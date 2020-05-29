Личное: Глубоко православная. До ужаса многодетная

29.05.2020, 23:06, Разное

Выложив большой православный крест в глубокое декольте, демонстрирующее всему миру ложбинку и родинку на груди, детский омбудсмен Анна Кузнецова объявила о том, что родила седьмого ребёнка.



Фото: PenzaPost

Пожалуй, процитирую:

«Сегодня в Новый Человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей теперь десять внуков. И это моя очень простая арифметика счастья».



Рождение собственных детей и активная демонстрация православного вероисповедания — это, конечно, прекрасно.

Однако есть нюанс.

Кузнецова занимает должность Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка — самую важную, самую ответственную, на мой взгляд, должность на госслужбе — с 2016 года. Без малого 4 года.

Чем лично мне запомнилась деятельность Кузнецовой на этом посту?

Да ничем, кроме мракобесной, на мой взгляд, инициативы сократить финансирование клиник, которые проводят аборты. Чем больше абортов делает клиника, тем сильнее должно урезано её финансирование, считает омбудсмен.

Вот представьте: ну, не хочет женщина в сложной (или даже не очень) жизненной ситуации рожать. Так бывает. Пришла на аборт в клинику, а ей — от ворот поворот.

Твоя матка — наше дело! Дело не простое, а государственной важности.

Именно так считает наш нынешний омбудсмен Кузнецова. И не только лишь в своей голове что-то там считает, но и предпринимает активные шаги к тому, чтобы узаконить эти дикие, как мне кажется, взгляды.

Девки, вот вы бы хотели быть инкубаторами государства российского? Ну, чтобы не вы решали, что вам делать с собственной маткой и клеткой в ней, а православная матушка Кузнецова?



Анна Кузнецова с мужем. Фото: Соцсети

Сама Кузнецова рожает смело, ни в чём себе не отказывая! Денег-то, наверное, — до хрена! Муж фон какой сытенький, аж лоснится весь. Сёмгу, наверное, точит. Рябчиков.

Только вот подавляющее большинство российских женщин свою безвольную ладонь-тряпку в руку Путину не вкладывают, и денег у них нет. Не то что на семерых по лавкам, а за будущее одного-единственного — душа болит!



Фото: Соцсети

Вместо того, чтобы защищать интересы реальных детей, Кузнецова борется за права яйцеклеток.

Ничем другим, на моей памяти, она не отличилась. Хотя нет…

Когда я подняла волну с выставкой фотографа Стёрджеса, на которой были представлены изображения голых детей в совершенно недетских позах, Кузнецова сунула туда нос, но обосралась и пошла на попятную.

Я на попятную не пошла и мочила организаторов выставки словом до тех пор, пока не добилась своего: её закрытия. Кузнецова же инициировала проверку, а потом тупо слилась.

Больше ничем эта унылая и, как мне кажется, подловатая баба мне не запомнилась, а пост, как занимала, так и продолжает занимать.

Глубоко православная. До ужаса многодетная. Значит, на должность детского омбудсмена годится!

Как вам такая кривая логика?

Что вы, в принципе, знаете о деятельности нынешнего Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка? Чем она вам запомнилась?