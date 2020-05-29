Доктор Мясников о коронавирусе в России: “Все, выдохся”

29.05.2020, 23:00, Разное

В борьбе с иммунитетом человека коронавирус теряет прежнюю силу, рассказал Мясников. От старого носителя к новому инфекция передается ослабленной, пояснил врач.

Мутацию коронавируса Мясников считает не слишком опасной. “Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился”, – написал доктор в своем телеграм-канале.

Карантин нужен для того, чтобы выиграть время и понести минимальные потери в борьбе с коронавирусом, пояснил Мясников. По его мнению, отмена сразу всех ограничительных мер может привести к новой вспышке эпидемии.

Необходимо вернуться в нормальной жизни и научиться сосуществовать с коронавирусом, считает Мясников. Новые волны эпидемии вероятны, но они будут слабее нынешней, уверен врач.

Напомним, что в Москве с 1 июня ослабляются введенные из-за коронавируса ограничительные меры. Горожанам разрешат прогулки в парках, скверах, на улицах и других локациях. Пропуск для этого не нужен, но необходимо использовать маску при любом выходе из дома.

За последние сутки выявлено 8 572 зараженных коронавирусом в России. Общее число заболевших превысило 387 человек. COVID-19 стал причиной смерти 4 374 человек в нашей стране, вылечились почти 160 тысяч пациентов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 19 Апр 2020 в 10:45 PDT