 

Twitter добавил предупреждение о «прославлении насилия» в твит Трампа

29.05.2020, 22:58, Новости дня

Twitter добавил пометку к одному из твитов президента Дональда Трампа в Миннеаполисе, посчитав, что высказывание главы государства нарушает правило платформы, связанное с проблемой «прославления насилия».

Трамп, активный пользователь соцсети Twitter, воюет с компанией с начала этой недели, после того, как модераторы соцсети добавили кнопки с проверкой фактов к двум твитам президента, посвященным голосованию по почте.

Третий твит, оказавшийся в поле зрения модераторов, являлся выражением поддержки губернатору Миннесоты, где уже в течение трех дней идут протесты с применением насилия, поводом для которых послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда, умершего при задержании полицейскими.

В конце твита Трамп добавил: «В случае, если возникнут трудности, мы возьмем управление на себя, но если начнутся грабежи, начнется и стрельба».

Twitter не стал удалять сообщение, заявив, что его наличие может отвечать общественным интересам. Подобные исключения делаются только некоторым выборным и другим представителям власти. Однако пользователь, просматривающий ленту новостей в блоге Трампа, должен будет нажать на надпись, сделанную модераторами, чтобы увидеть оригинальный твит.

Президент Дональд Трамп, выступая на пресс-брифинге в пятницу, выступил в защиту своего твита, в котором он сказал о том, что грабежи ведут к стрельбе. Президент подчеркнул, что его слова можно расценивать «как факт, а не как заявление».

В четверг Трамп атаковал компанию Twitter и другие социальные сети, подписав распоряжение, которое лишает соцсети правовой защиты, служившей основой для свободы высказываний в сети.



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