Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ и пересмотре статуса Гонконга

29.05.2020, 22:58, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что он поручил своей администрации начать процесс ликвидации особого режима экономических преференций в отношении Гонконга в ответ на планы Китая ввести новое законодательство в сфере безопасности на территории бывшей британской колонии.

Президент заявил об этом на пресс-конференции в Белом доме. Трамп подчеркнул, что Китай нарушил свое обещание по поводу автономии Гонконга. Президент сказал, что эти действия являются трагедией для жителей Гонконга, Китая и всего мира.

«Мы примем меры для отмены преференциального режима для Гонконга», – сказал президент, добавив, что Соединенные Штаты также введут санкции против лиц, несущих ответственность за подавление гонконгской автономии.

Решение Белого дома последовало за планами Китая принять новый закон о национальной безопасности на территории Гонконга. Госсекретарь Майк Помпео на этой неделе заявил, что Гонконг более не удовлетворяет требованиям, необходимым для получения особого статуса в соответствии с американским законодательством, что позволяло городу оставаться глобальным финансовым центром.

Трамп сказал, что он поручил своей администрации начать процесс отмены политических соглашений с Гонконгом, начиная от режима экстрадиции и заканчивая экспортным контролем.

Еще одно важное заявление, сделанное президентом в пятницу, касалось Всемирной организации здравоохранения. Трамп заявил, что США прекращают отношения с ВОЗ из-за ситуации с коронавирусом. По словам президента, ВОЗ превратилась в марионетку Китая.

Трамп подчеркнул, что ВОЗ так и не приступила к реформированию своей работы, на чем США настаивают уже в течение месяца. По его словам, китайские власти «проигнорировали свои обязательства по представлению докладов» о вирусе перед ВОЗ и оказали давление на ВОЗ, чтобы «ввести мир в заблуждение» в тот момент, когда Пекин впервые узнал о вспышке коронавируса на своей территории.

«Китай полностью контролирует Всемирную организацию здравоохранения, несмотря на то, что платит только 40 миллионов долларов в год по сравнению со взносом США в примерно 450 миллионами долларов в год. Мы подробно описали реформы, которые необходимо осуществить, и работали с ними напрямую, но они отказались действовать», – заявил президент.

Трамп объявил, что начиная с сегодняшнего дня США прерывают свои отношения с ВОЗ. Средства, которые тратились на уплату членских взносов, будут перенаправлены на помощь другим странам и «неотложные потребности глобального общественного здравоохранения».

Президент добавил, что в пятницу он также подпишет декларацию о защите важных университетских исследований. Декларация приостановит въезд в США граждан Китая, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности.

Как сообщили агентству Reuters несколько источников, эта мера может коснуться от 3-х до 5-ти тысяч аспирантов из Китая.

Вскоре после окончания пресс-конференции Белый дом официально распространил сообщение о том, что такая декларация подписана президентом.