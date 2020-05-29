 

Британия предложила создать антикитайский альянс для развертывания сетей 5G

29.05.2020, 22:53, Новости дня

Лондон предложил Вашингтону сформировать альянс в составе 10 демократических государств (D10) для создания «альтернативного пула» поставщиков оборудования для развертывания сетей 5G и других технологий, чтобы не зависеть в этих сферах от импорта из Китая, пишет Times.

По мнению британского руководства, в такой союз должны войти страны Группы семи (G7), а также Австралия, Южная Корея и Индия.

«Нам нужны новые участники рынка», – передает ТАСС слова информированного источника Уайтхолла (улица, на которой расположены главные правительственные учреждения страны). Их отсутствие и послужило, по его словам, причиной обращения за помощью к китайской компании Huawei.

Британские власти заявили на днях о том, что проведут новую экспертизу роли Huawei в развертывании сетей 5G в Соединенном Королевстве. Это поручено Национальному центру кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC), входящему в британскую спецслужбу электронной разведки – Центр правительственной связи Великобритании (Government Communications Headquarters, GCHQ). Такое решение принято после того, как США объявили о дополнительных санкциях в отношении Huawei, сказал официальный представитель NCSC.

«Мы внимательно рассмотрим любые аспекты возможного воздействия продукции китайской компании на британские сети, – сказал он. – Безопасность и устойчивость наших сетей мобильной связи имеют первостепенное значение».

Напомним, ранее британские СМИ сообщали, что Великобритания не будет использовать продукцию китайской компании Huawei в своих сетях 5G. 



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