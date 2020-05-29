Вопрос дня: Где в РФ больше всего энцефалитных клещей?

29.05.2020, 22:53, Новости дня

В Сибири.

Май-июнь – традиционное для многих районов РФ время активизации клещей. Обычно они просыпаются, когда почва немного прогревается, а средняя температура воздуха поднимается выше 7 градусов Цельсия. Сильную жару клещи не любят, так что летний климат большинства регионов страны им подходит в самый раз.

В связи с этим ежегодно с наступлением тепла россияне с опаской относятся к лесопарковым зонам, где вероятность подцепить членистоногого куда выше, чем на заасфальтированной улице. Боятся, как правило, вирусного энцефалита, заболевания, для которого нет специфического лечения.

Кажется, все знают, что клещи – переносчики вируса клещевого энцефалита, что заболевание это довольно серьезное и желательно от него прививаться. Но насколько серьезное, уже мало кто знает. Попробуем в этом разобраться, тем более что COVID-19 научил всех изучать вирусы со всех сторон.

Что такое клещевой энцефалит

Это арбовирус (это означает передающийся насекомыми), которым человек в 98% случаев заражается после укуса клеща. Остальные 2% – передача через сырое молоко, в основном козье. Вирус довольно древний – считается, что появился он около трех тысяч лет назад. Точнее, именно тогда он разделился на три современных подтипа: дальневосточный, сибирский и европейский. Их названия недвусмысленно намекают на ареал распространения болезни – она свойственна для России, а также стран Центральной Европы и близких к РФ стран Азии.

Почему вирус распространился именно на этих территориях, и почему так свойственен в первую очередь для России? Все просто – именно у нас в стране живут иксодовые клещи, являющиеся основными переносчиками энцефалита. Здесь, в лесостепных зонах умеренного климатического пояса Евразии, оптимальные условия для их обитания – умеренный климат, смешанные леса с густым подлеском.

Что касается серьезности болезни, то летальность при энцефалите не сказать, что высока, но и близкой к гриппу ее назвать нельзя – умирает примерно 1% заболевших. Это примерно в шесть раз ниже, чем у SARS-CoV-2 (в его нынешней фазе), и в десять раз выше, чем у сезонного гриппа.

Болезнь обычно делят на две фазы. Для первой свойственны симптомы, похожие на грипп: высокая температура, головные боли, ноющие боли в мышцах и костях. Все это проявляется через одну–две–три недели после укуса. И примерно в 80% случаев на этом все и заканчивается – человек выздоравливает.

У остальных же может наступить вторая фаза, более тяжелая – если вирус доходит до мозга, начинается его воспаление, характеризующееся тем же жаром, к которому добавляются тошнота, рвота, сонливость, вялость. В отдельных случаях возможен паралич рук и ног, нарушения глотания и речи. По статистике, один человек из ста умирает.

Энцефалит в некотором смысле близок к COVID-19 в том, что касается тяжелой фазы болезни – сильнее других вирус поражает пожилых людей и тех, у кого были сопутствующие заболевания. Главная разница в том, что вирус клещевого энцефалита не заразен, он не передается от человека к человеку. Его первоисточник почти всегда – укус членистоногого.

В связи с этим принято выделять так называемые эндемичные районы – хотя есть усредненные данные о том, что якобы энцефалитный вирус есть у шести клещей из ста, на самом деле все сильно зависит от региона и его географических особенностей. В Германии, например, вирус встречается у 0,1-5% клещей. В разных российских областях эти цифры могут быть как меньше, так и больше. Но согласно стандартной практике, регион считается «эндемичным», то есть опасным, если там хотя бы 1% клещей – энцефалитные.

В каких российских регионах больше всего энцефалитных клещей

Вот довольно приблизительная карта Евразии, на которой виден ареал распространения клещей, способных разносить вирус. В России, как видно из нее, наиболее опасные области – это центральноевропейская часть, Средний и Южный Урал, юг Западной и Восточной Сибири, а также Дальний Восток.

А вот конкретные цифры за 2018 год (самые актуальные на данный момент): всего в РФ было 502 тысячи обращений с укусами клещей, полторы тысячи человек заразились энцефалитом – это 0,3% от общего числа. Из этих полутора тысяч умерли 22 человека – это 1,5% смертности.

«Лидер» по энцефалиту в РФ – Сибирь, на нее обычно приходится примерно половина всех заражений, и в 2018 году в этой части РФ вирус обнаружили у 3,5% от всех укушенных, то есть энцефалитные клещи там встречались примерно втрое чаще, чем в других областях. Если точнее, то практически все регионы Сибирского федерального округа можно назвать эндемичными – Красноярский край, Кузбасс, Иркутскую область, Новосибирскую, да и остальные клещи тоже не обошли стороной.

На втором месте – Приволжский федеральный округ, в который входят, например, Башкирия, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пермский край. Примерно пятая часть заражений была зафиксирована там. Здесь первенствуют Пермский край и Кировская область.

Вообще же список эндемичных областей не сильно меняется из года в год. Тем не менее Роспотребнадзор регулярно выпускает перечень, на который можно ориентироваться, планируя путешествие по России. Согласно ему, в близких к Москве регионах наибольшую опасность традиционно представляют Тверская и Ярославская области, в Северо-Западном округе – Ленинградская, Архангельская, Новгородская, Псковская области, Карелия.

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