Руководство Lufthansa не исключило банкротства концерна

29.05.2020, 22:48, Новости дня

Немецкий авиаконцерн Lufthansa в споре с государством об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи заявил, что рассматривает возможность своего банкротства.

Представитель наблюдательного совета Lufthansa отметил в интервью журналу Focus, что вариант банкротства, при котором компания сохранит управление собственными активами, имеет значительные преимущества над государственной помощью, передает Deutsche Welle.

Например, это позволит Lufthansa приостановить возврат денег за билеты на общую сумму 1,8 млрд евро, а также упростит увольнение персонала и закрытие нерентабельных дочерних компаний. В результате лишиться работы могут не до 10 тыс. человек, а в разы больше.

«Отказ от пакета помощи станет сигналом федеральному правительству о необходимости новых переговоров с Брюсселем», – сказал один из членов наблюдательного совета Lufthansa.

Lufthansa, по собственным оценкам, несет убытки в размере 1 млн евро в час. Это означает, что резервы на сумму 4 млрд евро будут израсходованы уже осенью. Потому банкротство при сохранении контроля над собственными активами станет возможным не ранее 2021 года.

Наблюдательный совет Lufthansa 27 мая отверг условия предоставления государственного пакета помощи. Сообщалось, что это было вызвано требованием комиссара Евросоюза по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер о том, чтобы немецкий авиаконцерн в обмен на госпомощь уступил конкурентам права на взлет и посадку самолетов.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса авиакомпания Lufthansa Group прекратила работу входящего в группу лоукостера Germanwings.