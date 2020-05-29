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29.05.2020, 22:48, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему отпустил бороду.

По словам Пескова, он не менял имидж, передает РИА «Новости».

«Никакой это не имидж. Просто не брился», – сказал пресс-секретарь президента.

В пятницу супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка опубликовала в своем Instagram видео, на котором Песков предстал с бородой.

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Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 29 Май 2020 в 9:12 PDT

Напомним, в июне 2014 года Песков на спор с дочерью сбрил усы.



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