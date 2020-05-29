Песков объяснил, почему отпустил бороду
29.05.2020, 22:48, Новости дня
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему отпустил бороду.
По словам Пескова, он не менял имидж, передает РИА «Новости».
«Никакой это не имидж. Просто не брился», – сказал пресс-секретарь президента.
В пятницу супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка опубликовала в своем Instagram видео, на котором Песков предстал с бородой.
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Напомним, в июне 2014 года Песков на спор с дочерью сбрил усы.
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