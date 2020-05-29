 

Украина вернула $1 млрд внешнего займа

29.05.2020, 22:42, Новости дня

28 мая Украина вернула $1 млрд внешнего займа. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Мы действительно вчера погасили $1 млрд внешнего займа внешним кредиторам, который был одолжен далеко не нашим правительством. Мы это обязательство выполнили, выполнили его практически безболезненно, выполняя и не меняя другие платежи внутренние”, – сказал он.

Глава правительства отметил, что возвращение кредита не повлияло, в частности, на выплаты медикам и программы для малого бизнеса.

По данным Министерства финансов Украины, на 31 марта общая сумма долга Украины составила 2,225 трлн грн (из которых 1,988 трлн – госдолг, 266,74 млрд грн – гарантированный государством долг).

В апреле на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга Украина направила $303,9 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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