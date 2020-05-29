 

В Германии заявили о стремлении Меркель к честному диалогу с Путиным

29.05.2020, 22:30, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена наладить честный и конструктивный диалог с Россией и лично с президентом Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Канцлер всегда была – это так и останется – человеком, который стремится к конструктивным отношениям, диалогу с Россией и президентом Путиным лично», – сказал он, отметив, что диалог «должен быть честным», передает ТАСС.

Тем временем министерство иностранных дел Германии подтвердило, что санкции в отношении РФ по делу о хакерской атаке на Бундестаг предполагают, в том числе, ограничение въезда ответственных лиц на территорию Европейского союза.

Россия неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, так как доказательств представлено не было. Официальные лица ФРГ также признавали отсутствие доказательств.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Германия раскручивает скандалы вокруг «русских ботов». 



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