 

Москвичей предупредили о сильном ветре

29.05.2020, 22:30, Новости дня

Сильный дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Московском регионе в ночь на субботу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

«С 21.30 29 мая до 03.00 30 мая местами по Московской области и Москве ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 12-17 метров в секунду, град», – приводит сообщение пресс-службы регионального главка ТАСС.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ добавили, что в связи с неблагоприятной погодой, находясь за рулем, нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию. На улице во время ветра рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, также не стоит укрываться под деревьями. Автомобили лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. «Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра», – призвали в столичном главке.

Напомним, в пятницу в Москве выпало рекордное за 70 лет количество осадков.



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