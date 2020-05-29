Мнение: Три фото
29.05.2020, 22:18, Разное
Активность вот такую предлагаю на тему имиджа.
Вы публикуете свое фото (не более 600 размером), а рядом фото актера из кино, на кого вы думаете что похожи, а третье – фото актера, на кого вы хотели бы быть похожи. Вместо актеров можно взять любую персону.
При такой подборке (три фото) можно будет оценить реалистичность вашей самооценки в ресурсе имиджа.
Сами сможете оценить.
Ну и примерно направление работы, если самооценка ваша более-менее реалистична.
Источник: Эволюция
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