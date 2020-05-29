 

СМИ включили в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

29.05.2020, 22:16, Новости дня

Председатель правительства Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба правительства.

«Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции внесена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Согласно сообщению, пользоваться мерами поддержки смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет.

Российские медиа в условиях коронавируса и связанных с ним ограничений продолжают свою работу.

«Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем», – приводятся в сообщении слова Мишустина.

Отмечается, что медиаотрасль оказалась в сложной ситуации: выручка от продажи книг, прессы, от подписки сокращается, снижаются доходы от рекламы. Добавляется, что особенно страдают небольшие компании и организации в регионах. Большинство из них относятся к субъектам малого и среднего бизнеса. Сообщается, что в кабмин поступили многочисленные обращения граждан, ассоциаций, а также органов государственной власти с просьбой дополнительно поддержать представителей отрасли.

«В числе мер поддержки, которыми смогут пользоваться российские медиа – полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке в 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок», – добавляется в сообщении.

Согласно сообщению кабмина, дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше одного МРОТ), реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями.

Кроме того, для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий (грантов), которые можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги. Средства предоставляются из расчета одного МРОТ на каждого сотрудника. Компании, которые в силу разных обстоятельств имеют техническую задолженность по налогам и страховым взносам, могут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3 тыс. рублей.

Напомним, 18 мая президент Татарстана Рустам Минниханов направил в адрес и.о. председателя правительства – первого вице-премьера Андрея Белоусова письмо с предложением признать региональные средства массовой информации отраслью, пострадавшей от пандемии коронавируса.



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