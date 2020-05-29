Прошедшая блокаду врач вылечилась от коронавируса в Петербурге

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29.05.2020, 22:16, Новости дня

В Санкт-Петербурга вылечилась от коронавируса 85-летняя врач Нина Кременецкая – она прошла блокаду и всю жизнь проработала хирургом.

Кременецкая попала в больницу с коронавирусом месяц назад, информирует Telegram-канал «Mash на Мойке».

Ее сразу отправили в реанимацию, через две недели перевели в инфекционное отделение.

«Железная леди», – отметили авторы канала.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса вылечились две пациентки старше 100 лет.



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