Прошедшая блокаду врач вылечилась от коронавируса в Петербурге
29.05.2020, 22:16, Новости дня
В Санкт-Петербурга вылечилась от коронавируса 85-летняя врач Нина Кременецкая – она прошла блокаду и всю жизнь проработала хирургом.
Кременецкая попала в больницу с коронавирусом месяц назад, информирует Telegram-канал «Mash на Мойке».
Ее сразу отправили в реанимацию, через две недели перевели в инфекционное отделение.
«Железная леди», – отметили авторы канала.
Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса вылечились две пациентки старше 100 лет.
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