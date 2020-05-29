Эксперт обвинил движение «Голос» в передергивании фактов

29.05.2020, 22:08, Новости дня

Движение «Голос», разместившее петицию с критикой конституционной реформы в России, ввело в заблуждение СМИ, продемонстрировав способность к передергиванию фактов и приписыванию себе мнимых заслуг, сообщил сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Вчера некоторые СМИ сообщили о том, что состоится заседание Венецианской комиссии, которая созывается по инициативе группы общественников, направивших петицию в Совет Европы с критикой осуществляемой конституционной реформы в России. Известно, что эта петиция была размещена на сайте движения «Голос» и некоторые СМИ преподнесли ситуацию так, будто бы одна из комиссий ПАСЕ инициировала рассмотрение петиции благодаря действиям «Голоса». Однако после общения с некоторыми депутатами Госдумы, которые дистанционно участвовали в заседании комиссии ПАСЕ, стало понятно, что петиция российских общественников, в том числе движения «Голос», не рассматривалась», – сказал Брод, слова которого приводит РАПСИ.

Он отметил, что из комиссии ПАСЕ в Венецианскую комиссию было направлено обращение группы недружественных депутатов ПАСЕ, датированное еще началом года: после того, как президент 15 января озвучил начало Конституционной реформы. Этих депутатов смутила предлагаемая поправка о приоритете российского права над международным, отметил Брод.

«Таким образом, создается впечатление, что «Голос» в очередной раз ввел в заблуждение российские СМИ, которые транслировали на аудиторию информацию об их несуществующих заслугах», – сообщил он.

Брод также напомнил, что петиция была проанализирована экспертами и СМИ, и в ней идеализируется процедура принятия Конституции 1993 года. «Абсолютно не упоминается, что ее принятие проходило без общероссийского обсуждения, в условиях серьезного кризиса, когда из танков расстреливали парламент, представители оппозиции были арестованы, прекращена деятельность ряда оппозиционных СМИ и партий», – добавил эксперт.

Он также указал, что «по самой процедуре голосования за Конституцию до сих пор существуют разногласия, то и дело появляются статьи, подвергающие сомнению прозрачность этих процедур». «Игнорируется также заключение Венецианской комиссии, которая выявила целый ряд положений в Конституции 1993 года, не соответствующих демократическим мировым стандартам. В частности, речь шла о распределении полномочий между ветвями власти. Авторы петиции не учитывают то, что комиссия – консультативный орган Совета Европы, она может только давать рекомендации. А те рекомендации, которые были озвучены ею в прошлые годы, наша Конституционная реформа учла», – сообщил Брод.

По мнению эксперта, «Голос» в очередной раз «показал готовность передергивать факты, приписывать себе мнимые заслуги и необоснованно выступать от широких слоев общества».

В связи с ситуацией с коронавирусом голосование по Конституции, которое собирались провести в апреле, пришлось перенести. Президент Владимир Путин сообщал, что новую дату определят с учетом развития ситуации с коронавирусом.