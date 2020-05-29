Мечети Москвы решили открывать с 1 июня

29.05.2020, 22:08, Новости дня

Мечети планируется начать открывать для прихожан в Москве с 1 июня, согласно предоставленным Духовному управлению мусульман (ДУМ) рекомендациям Роспотребнадзора по открытию религиозных учреждений для совершения богослужений, сообщил муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

«Мы с 1 июня тоже планируем потихонечку московские мечети открывать, опять же, соблюдая все рекомендации, которые поступали от Роспотребнадзора. <…> Конечно, [документ такой уже поступил]», – передает ТАСС слова Аляутдинова.

Напомним, в Москве приступили ко второму этапу снятия ограничений. Однако парикмахерские и другие закрытые из-за распространения коронавируса предприятия откроют, если жители столицы будут соблюдать действующие ограничения.

Газета ВЗГЛЯД разъясняла, какие ограничения будут сняты в столице с 1 июня.