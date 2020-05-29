Мнение: Шолохов о коллективизации, дореволюционные станки и принудительные займы в СССР

29.05.2020, 22:06, Разное

1. Переписка писателя Михаила Шолохова со Сталиным открывает неприятные стороны коллективизации. Ещё хуже, что сомневаться в подлинности писем сложно — Сталин отвечал на них Шолохову в ключе «лес рубят, щепки летят». Вот, например, что пишет автор «Тихого Дона» о ситуации в колхозах в районе станицы Вешенской:

http://istmat.info/node/38903

Было официально и строжайше воспрещено остальным колхозникам пускать в свои дома ночевать или греться выселенных. Им надлежало жить в сараях, в погребах, на улицах, в садах. Население было предупреждено: кто пустит выселенную семью — будет сам выселен с семьей. И выселяли только за то, что какой-нибудь колхозник, тронутый ревом замерзающих детишек, пускал своего выселенного соседа погреться. 1090 семей при 20-градусном морозе изо дня в день круглые сутки жили на улице. <…>

Число замерзших не установлено, т. к. этой статистикой никто не интересовался и не интересуется; точно так же, как никто не интересуется количеством умерших от голода. Бесспорно одно: огромное количество взрослых и «цветов жизни» после двухмесячной зимовки на улице, после ночевок на снегу уйдут из этой жизни вместе с последним снегом. А те, которые останутся в живых, будут полукалеки.

Но выселение — это еще не самое главное. Вот перечисление способов, при помощи которых добыто 593 т хлеба <…>

Дальше идут совсем уж неприглядные факты, если не хотите расстраиваться, по ссылке лучше не переходите.

Сталин в ответ написал Шолохову, что надо разобраться и наказать виновных в «безобразиях». Но одновременно он призвал увидеть и «другую сторону»:

А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы вашего района (и не только вашего района) проводили «итальянку» (саботаж!) и не прочь были оставить рабочих, Красную армию — без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), — этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели «тихую» войну с советской властью.

2. В комментариях спрашивали про долю дореволюционных станков в промышленности позднего СССР. Случайно наткнулся на вот такой фрагмент:

https://yadi.sk/d/P26JwNyGSeRg5

21 июля 1977. Обсуждение деятельности Московского областного комитета КПСС по развитию текстильной промышленности (она, оказывается, дает 40 % общесоюзной продукции). <…> 30 % прядильного и 50 % ткацкого оборудования с дореволюционным стажем, красок современных нет, 8’000 рабочих не хватает, новые станки в пять раз дороже, а покупать их приходится из тех же средств, что дали по ценам на старые. Фонды на бытовое обслуживание урезаются.

Это из дневника Анатолия Черняева, сотрудника Международного отдела ЦК КПСС. По ссылке выдержки, примерно 20 страниц. Рекомендую прочесть — занимательно и выразительно. Так, к примеру, там же раскрывается известный зерновой парадокс: почему несмотря на огромные объёмы импорта зерна, мяса в СССР в свободной продаже почти не было:

По мясу. Ростов-на-Дону: после вычета на ясли, детсады, на рестораны и т. п. в розничную продажу поступает из расчета 1,5 кг на человека в год! Есть лучше районы, но больше 7 кг на душу в год нигде нет. Скармливаем около 100 млн. тонн пшеницы скоту. Но так как даем без соответственных кормовых добавок, 40 % пропадает впустую. А ввозим из США опять же много пшеницы.

А вот сравнение «золотого века» развитого социализма с капитализмом:

20 ноября 1979. С 5 по 12 ноября был в Западной Германии <…> Главное ощущение, которое гнетет до сих пор: отстали мы, невероятно отстали от капитализма. И уже ничто (в Америке хоть «негров линчуют») уже не оправдывает этого нашего отставания, и ни в чем нельзя увидеть наших экономических и социальных преимуществ. Ведь Германия тоже была стерта с лица земли. А у них зарплата 2500–3500 марок (это даже по курсу больше 1000 рублей), у них отпуск у рабочего – шесть недель, у них «железные батальоны пролетариата» <…> утром садятся в собственные машины, едут на работу, а вечером – домой: на каждых трех немцев – машина. У них дороги такие, что если чашку, наполненную до краев, поставить на сиденье, то на скорости в 160 км не прольется ни капли. У них нет разделения: центр – провинция, так же как нет «проселков» и второстепенных дорог, нет и разницы между деревней и городом ни в смысле благосостояния, ни в смысле комфорта.

3. Большой обзор принудительных займов в СССР. Удивляет безусловная готовность советских граждан помочь родной стране. Менее сознательный народ, пожалуй, воспринял бы решение властей отсрочить выплаты по займам на 20 лет как обман:

https://zen.yandex.ru/media/id/5a4e0af17425f5d075193b72/obligacii-dlia-naroda-5d4d45d104af1f00ad0559fd

На Внеочередном XXI съезде Коммунистической партии Советского Союза Никита Хрущев заявил по этому поводу: «Возьмем, к примеру, такой факт, как осуществленные по инициативе трудящихся мероприятия в отношении государственных займов. Миллионы советских людей добровольно высказались за отсрочку на 20–25 лет выплат по старым государственным займам. Этот факт раскрывает нам такие новые черты характера, такие моральные качества нашего народа, которые немыслимы в условиях эксплуататорского строя».