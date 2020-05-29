Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

29.05.2020, 22:05, Разное

Премьер-министр Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем», — пояснил глава кабмина. На помощь государства, согласно постановлению правительства, смогут претендовать телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства, издатели книг, газет, журналов и периодики.

В качестве мер поддержки российские медиа смогут получить:

полугодовую отсрочку по уплате всех налогов (кроме НДС) и по арендным платежам при использовании недвижимости, находящейся в государственной, муниципальной или частной собственности

беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат

льготные кредиты по ставке в 2% на любые цели

мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок

В правительстве отмечают, что в условиях пандемии стала снижаться выручка от продажи книг и прессы, сокращаются и доходы от рекламы. В кабмине обращают внимание, что особенно страдают небольшие компании и организации отрасли в регионах, большинство из которых относятся к малому и среднему бизнесу.

Для них дополнительно решили предусмотреть отсрочку по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше одного МРОТ), реструктуризацию выплат. Представителям малого и среднего бизнеса также окажут прямую поддержку в виде грантов, которые можно потратить на зарплаты и оплату долгов за коммунальные услуги.

Правительство составило перечень пострадавших от коронавируса отраслей в конце марта и несколько раз его дополняло. В список, в частности, вошли туризм, гостиничный бизнес, авиаперевозки и ряд других отраслей.