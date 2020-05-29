Мнение: Расширение баз

29.05.2020, 21:55, Разное

Путин распорядился расширить российские базы в Сирии за счет увеличения площади и недвижимости на земле и акватории на море. Формально предложено провести переговоры с правительством Сирии, но учитывая, что правительство Сирии сегодня полностью зависимо от внешних сил, в частности, Кремля, сомневаться в результате переговоров нет смысла.

У распоряжения Путина есть определенный смысл, но он, как обычно, носит сугубо рефлексивный характер. Это очевидный ответ на военное поражение в Ливии, которое состоялось в связи с крайне убогой возможностью снабжения российских сил в этой стране, находящихся там в режиме "их там нет". Правда, здесь же возникает вопрос с общей картиной происходящего. Российские базы в Сирии, которые являются опорными точками снабжения ливийской авантюры, сами находятся в сложном положении в отношении снабжения. А если учесть, что Путин в Ливии и Сирии вообще-то говоря, воюет с Эрдоганом, то все линии снабжения с самого начала под угрозой Турции. Что в Сирии, что в Ливии. И в этом смысле расширение баз на сирийской территории общую картину не меняет никак.

Как обычно, за кадром остается вопрос – сколько стоят все эти роскошные военные упражнения спятившего полководца. Определенные оценки авантюры, безусловно, существуют, но даже в самом осторожном варианте они выглядят весьма серьезными по суммам, которые ежедневно уходят в никуда. Для упавшей в разы российской экономики такая расточительность выглядит все менее разумной.

При этом нужно понимать, что военные упражнения Путина на Ближнем Востоке носят в первую очередь характер экономической войны за интересы Газпрома (хотя и не только его). Газпром относится к кормовой базе той группировки, которая и продвинула Путина на высший пост, а потому фактически Путин воюет не за российские интересы, а за интересы своего клана. А дела у всей экономической базы путинской братвы идут крайне неважно – и Газпром, и Роснефть, переданные в управление назначенцам его группировки, демонстрируют динамично падающие показатели. Они выглядят относительно пристойно лишь за счет того, что бюджет самым активным образом субсидирует эти компании. А если добавить к бесконечным льготам и освобождениям еще и силовые маневры вроде сразу трех войн, которые Кремль уже ведет, и резко обострившуюся обстановку вокруг Белоруссии, которая тоже весьма динамично идет к возможному силовому решению, то спонсорская поддержка со стороны государства путинскому клану выглядит уже запредельной. И все это, как обычно, за счет населения. Ему достаются лишь президентские нищенские подачки. Вариантов нет – либо поддержка бесконечно прожорливых путинских друзей, либо человеческая жизнь для народа. Совместить это не получится. Потому и идет сползание к фашизму, так как удерживать в покорности даже такое терпеливое население, как в России, становится все более сложно.