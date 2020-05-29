 

В РФ оценили влияние коронавируса на мировые тренды в политике и экономике

29.05.2020, 21:53, Новости дня

Пандемия коронавируса ускорила структурные изменения в политике, экономике, технологиях и социальных процессах, сообщил президент ИМЭМО РАН, академик РАН Александр Дынкин.

«Пандемия обнажила многие асимметрии текущих мировых трендов, резко ускорила структурные изменения в политике, в экономике, в технологиях, в социальных процессах. В мирное время они могли бы растянуться на все 2020-е годы, но сейчас, конечно, время спрессовано», – цитирует РИА «Новости» Дынкина. 

Академик подчеркнул, что на фоне коронавируса усилилась структурная асимметрия, связанная с противостоянием США и Китая.

«Китай ищет компромиссы, а США хотят остановить, затормозить его рост, не договариваясь. Вот такая ситуация сложилась сегодня. Конечно, эта асимметрия – часть постковидного мирового порядка. Наверняка она очень опасна», – добавил он.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что невозможность принять в Совете Безопасности (СБ) ООН резолюцию по мерам в связи с распространением коронавируса демонстрирует влияние разногласий между США и Китаем на работу этой структуры. 

В начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона есть доказательства, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса и допустил разрыв отношений с КНР.

Китай в свою очередь потребовал от США прекратить необоснованные заявления о коронавирусе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / В мире: Трамп начал мстить выдумщикам «российского вмешательства в выборы»

13.04 / Статую Христа в Рио-де-Жанейро «одели» в халат в знак благодарности врачам

28.05 / Chevron сократит 10-15% персонала на фоне реструктуризации

28.05 / Стали известны результаты исследований о связи антител с тяжестью течения COVID-19

29.04 / Диего Марадона призвал “руку Бога” остановить пандемию коронавируса

15.05 / Альфред Кох: Путин – глава крупной мафиозной структуры

24.05 / Из плена боевиков ДНР сбежал украинец Синченко

02.04 / «АвтоВАЗ» попросил разрешения возобновить работу

25.04 / Есть контакт: “Прогресс МС-14” пристыковался к МКС

21.05 / Армия завершила строительство обсервационного лагеря в Красноярском крае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска