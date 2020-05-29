В РФ оценили влияние коронавируса на мировые тренды в политике и экономике

29.05.2020, 21:53, Новости дня

Пандемия коронавируса ускорила структурные изменения в политике, экономике, технологиях и социальных процессах, сообщил президент ИМЭМО РАН, академик РАН Александр Дынкин.

«Пандемия обнажила многие асимметрии текущих мировых трендов, резко ускорила структурные изменения в политике, в экономике, в технологиях, в социальных процессах. В мирное время они могли бы растянуться на все 2020-е годы, но сейчас, конечно, время спрессовано», – цитирует РИА «Новости» Дынкина.

Академик подчеркнул, что на фоне коронавируса усилилась структурная асимметрия, связанная с противостоянием США и Китая.

«Китай ищет компромиссы, а США хотят остановить, затормозить его рост, не договариваясь. Вот такая ситуация сложилась сегодня. Конечно, эта асимметрия – часть постковидного мирового порядка. Наверняка она очень опасна», – добавил он.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что невозможность принять в Совете Безопасности (СБ) ООН резолюцию по мерам в связи с распространением коронавируса демонстрирует влияние разногласий между США и Китаем на работу этой структуры.

В начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона есть доказательства, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса и допустил разрыв отношений с КНР.

Китай в свою очередь потребовал от США прекратить необоснованные заявления о коронавирусе.