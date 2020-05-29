Москвича оштрафовали за неправильно повешенные флаги

29.05.2020, 21:53, Новости дня

Мировой судья судебного участка №20 района Южное Бутово в Москве оштрафовал мужчину на 2 тыс. рублей за нарушение порядка расположения флагов на фасаде супермаркета.

В постановлении указано, что житель Семушкин в феврале 2020 года занимался украшением фасада одного из сетевых супермаркетов по улице Веневская. Он повесил флаги РФ и Москвы у входа в здание, после чего продолжил заниматься своими делами, передает РИА «Новости».

По закону при одновременном размещении нескольких флагов флаг страны всегда должен находиться слева от других полотнищ, если стоять к ним лицом. Семушкин перепутал необходимый порядок и сделал все наоборот.

Отмечается, что обращение в правоохранительные органы поступило от другого гражданина, который, вероятно, заметил, что сделал Семушкин.

«Суд признал Семушкина виновным в нарушении порядка официального использования государственных символов Российской Федерации и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. рублей», – сообщили в суде. Мужчина вину свою признал.

Эта статья Кодекса об административных правонарушениях практикуется довольно редко: столичные мировые судьи вынесли лишь три решения по ней за последние полтора года.

Ранее президент Владимир Путин поручил проанализировать правоприменительную практику статьи об ответственности за оскорбление госсимволов и госинститутов, в случае необходимости принять меры по недопущению необоснованных штрафов или блокировок сайтов по этой статье.