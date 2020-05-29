 

Цена барреля нефти Brent поднялась выше 38 долларов

29.05.2020, 21:53, Новости дня

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки 38,17 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена барреля нефти марки Brent превышала отметку 38 долларов за баррель 6 марта 2020 года. В свою очередь, баррель нефти WTI вырос на 6% – до 36,11 долларов, передает ТАСС.

В пятницу утром нефть подешевела на пессимизме вокруг роста запасов в США. Позднее в тот же день стало известно, что РФ опередила Саудовскую Аравию по экспорту нефти в США, а по итогам марта экспорт российского топлива в Штаты в годовом выражении вырос почти в два раза.



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