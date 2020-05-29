Личное: Лучшая и худшая звезда современности

29.05.2020, 21:50, Разное

Самая мерзкая и отвратительная звезда современности — нет, не Алка, масштаб не тот — Луиза Чикконе, известная как исполнительница Мадонна.

В моде секс? Изображала секс, будучи антисексом. Пришла пора глумиться над религией? Сняла трусы, изображая девственницу. Весь мир задумался об экологии? Луизка надела майку на дряблые сиськи и торгует лобком за экологию!

Всё — ради конъюнктуры рынка и спроса.



Фото: Соцсети

При этом, таланта — ноль. Ни голоса, ни слуха, ни, простите, секса. Пацаны, не дайте соврать, кто из вас вдул бы бабке Луизе в её лучшие годы, променяв на неё любую затрапезную ПТУшницу с района?

Никто? Вот то-то и оно. Но я приведу вам и другой пример — самой лучшей звезды современности.

И это — Джей Ло, девка с района.

Не спилась. Не сторчалась. Не запачкала себя политикой. Красиво отшила Собчак, когда хабалка требовала каких-то лозунгов.

Я профессионал. Я пою. Так сказала Дженнифер, выставив идиотку-лошадь полнейшей дурой, я писала об этом.

При всём желании выбиться в люди, стать звездой, Лопес никогда не изменяла принципам. А принцип этот прост — максимально хорошо делать свою работу.

В жопу всё остальное — работа важнее!

Экология? Секс? Глумление над религией? Защита кощуниц? Нет, Дженнифер просто работала. И работала, нужно признать, отлично.

Позвали сниматься в фильм? Пошла. Платит за концерт владелец Черкизона Тельман Исмаилов? В сторону сопли, еду!



Фото: Соцсети

И отрабатывает корпоратив по полной. Танцы, песни, традиционные пляски народов Крайнего Севера.

Ну, а чего? Певица должна петь, а не кочевряжиться. И не продавать ни совесть, ни тело, как это обычно бывает.

Джей Ло — трудяжка. Лучший пример того, что такое профессионал.

От бабки Луизы — рвать тянет. Дженнифер — уважаю.

Ну, а теперь вы — два примера тех, кого вы считаете лучшим образцом и худшим образчиком «звёзд»!