На Украине заявили о давлении со стороны демократов из-за Байдена

29.05.2020, 21:48, Новости дня

В сентябре будут представлены новые данные по делу экс-вице-президента США Джо Байдена, свидетельствующее о вмешательстве Вашингтона в работу украинского правительства и о схемах финансирования избирательной компании Хиллари Клинтон, сообщил экс-депутат Рады, фигурант «газового дела» Александр Онищенко.

Онищенко рассказал, что это он через украинского адвоката передал депутату Верховной рады Андрею Деркачу записи бывшего президента Украины Петра Порошенко и Байдена. Он также передал часть записей администрации главы США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

«Это (записи Деркача – прим. ВЗГЛЯД) пришло от меня. Это записи, которые я хотел представить на пресс-конференции в США. Потом я был арестован. Во время заключения [в ФРГ] я принял решение передать записи депутату Деркачу, чтобы он мог представить их на пресс-конференции… Я передал их ему через моего украинского адвоката», – сообщил Онищенко, добавив, что есть «еще больше» записей, и «администрация Трампа использует их дальше в сентябре», к выборам в США.

В ответ на вопрос, кто мог помешать ему представить свои доказательства в США осенью 2019 года, Онищенко заявил: «Я думаю, что это было из демократического лагеря в Соединенных Штатах».

«Они [в администрации Трампа – прим. ВЗГЛЯД] также получили много финансовых документов о различных финансовых переводах из Америки и Европы на Украину. Эти деньги были отмыты через частную компанию Порошенко. И, наоборот, деньги возвращались с Украины в Соединенные Штаты, где они использовались для предвыборной кампании [кандидата в президент от демпартии США Хиллари – прим. ВЗГЛЯД] Клинтон. Это проходило через сына Байдена и компанию Burisma. Когда Шокин тогда начал расследование по Burisma, он был заменен. Дело было закрыто при новом прокуроре», – отметил Онищенко.

«Это был дополнительный бонус (амер. Payback – прим. ВЗГЛЯД) финансовой помощи американцев Украине в то время. Это было очень хорошо слышно (на одной из пленок, обнародованных Деркачем – прим. ВЗГЛЯД), когда Байден пригрозил не платить миллиард долларов, если генеральный прокурор Шокин не будет уволен… У меня уже тогда были все доказательства по этому делу. Я был правой рукой Порошенко в течение двух лет, я знал обо всех его разговорах, знал все, что он делал. Я сам много чего контролировал вместе со спецслужбами», – сказал Онищенко.

Он также заявил, что демократы США оказали давление на Украину и Германию с целью замять дело Байдена.

«Отношения между [американскими] демократами и Германией все еще очень сильны. Они не любят Трампа здесь. Его в основном изображают в СМИ как идиота. Демократы по-прежнему очень влиятельны в Германии, США и, конечно же, на Украине. Администрация Трампа не имела никакого влияния там до настоящего времени. Демократы все еще делают это через Фонд Сороса. Американское консульство на Украине напрямую связано с Соросом. Его влияние распространяется на украинское правительство», – отметил Онищенко, говоря о причинах своего ареста в ФРГ осенью прошлого года.

Экс-депутат добавил, что он также встречался с представителями ФБР в 2017 году, он предложил им ту же сделку – записи против защиты. «Но они не хотели, потому что ФБР было тогда все еще ближе к демократам, чем к администрации Трампа. Карен Гринуэй из ФБР расследовала случаи коррупции между США и Украиной. Но она также была более связана с демократами. Итак, у нас была эта встреча, и я рассказал, что у меня есть. И они обещали помочь, но потом они ничего не сделали. Только когда администрация Трампа узнала об этом, они приняли меры. И теперь, когда меня арестовали (в Германии), прошли месяцы, и приближался день, когда я мог быть экстрадирован в Украину, я решил опубликовать большую часть записей и отправить их в США. А потом все пошло очень быстро, и меня освободили», – рассказал Онищенко.

«Возможно… в конце ноября, когда я был арестован, [кандидат Демпартии США в президенты США Джо] Байден все еще был в нижней части рейтинга и поэтому не был угрозой для Трампа. Затем в феврале Байден внезапно стал главным конкурентом Трампа. Это снова сделало мой материал интересным для команды Трампа… [Адвокат Трампа Рудольф] Джулиани и его люди снова связались с моими адвокатами. Они уже были на связи ранее, мы изначально все подготовили к пресс-конференции в ноябре. Между моими адвокатами и командой Джулиани были сотни электронных писем. Затем они хотели попасть в тюрьму сюда в феврале с делегацией из американского консульства и прессы. Но потом я попал в больницу. А позднее пришел коронавирус, и все было отменено», – добавил бывший депутат.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, как утверждается, занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри. Депутат Рады подчеркивал, что записи «свидетельствуют о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

На аудиозаписи якобы Байден предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Сам Порошенко назвал записи телефонных разговоров сфабрикованными.

Суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование о возможном вмешательстве Байдена в работу Шокина.

Госбюро расследований возбудило дело из-за прослушки разговора Порошенко с Байденом.

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин написал заявление о вмешательстве в его работу со стороны бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины передало заявление Шокина в Нацполицию. Также были опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена.

Свое увольнение Шокин связывает с тем, что он вел «широкомасштабное расследование коррупции в Burisma Holdings, компании по производству природного газа в Украине, а сын Джо Байдена, Хантер Байден, был членом совета директоров».