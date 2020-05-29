Трамп объявил о введении санкций против чиновников из Китая и Гонконга

29.05.2020, 21:48, Новости дня

Соединенные Штаты наложат санкции на официальные лица Китая и Гонконга, которые подрывают автономию специального административного района КНР, сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты пересмотрят отношения с Гонконгом, включая предоставляемые автономии льготы, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу Китай пригрозил США контрмерами из-за вмешательства в дела Гонконга.

Накануне Китай не позволил Соединенным Штатам провести заседание СБ ООН по Гонконгу. До этого госсекретарь США Майк Помпео сообщил Конгрессу, что Гонконг более не сохраняет значительную степень автономии по отношению к КНР.

Напомним, американские сенаторы предложили проект закона о санкциях против Китая за политику в Гонконге. Президент США Дональд Трамп также выразил недовольство действиями Пекина, который разрабатывает законопроект о защите нацбезопасности в Гонконге.

Газета ВЗГЛЯД писала, как США собираются вмешаться в ситуацию с Гонконгом.