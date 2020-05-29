Когда в России пройдут школьные выпускные

29.05.2020, 21:45, Разное

В Министерстве просвещения России порекомендовали провести школьные выпускные 27 июня. Власти регионов должны будут сами решить, в каком формате пройдут вечера.

Для защиты здоровья учащихся большинство мероприятий состоятся в режиме онлайн. Очные выпускные пройдут в регионах, которые уже вышли на третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает Пятый канал.