Когда в России пройдут школьные выпускные

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29.05.2020, 21:45, Разное

В Министерстве просвещения России порекомендовали провести школьные выпускные 27 июня. Власти регионов должны будут сами решить, в каком формате пройдут вечера.

Для защиты здоровья учащихся большинство мероприятий состоятся в режиме онлайн. Очные выпускные пройдут в регионах, которые уже вышли на третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает Пятый канал.



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