Жизнь и политика в эпоху пандемии: прогнозы и сценарии

29.05.2020, 21:42, Новости дня

Российские регионы готовятся к выходу из режима самоизоляции, вызванного распространением вируса Covid-19 в стране. И если в столице распоряжением мэра Сергея Собянина режим продлен до 14 июня, то губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на совместном заседании городского координационного совета и областного штаба по борьбе с коронавирусом объявил о подготовке к первому этапу снятия ограничений. В частности, рекомендательный характер будет носить соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет.

В то же время, по стране в целом 28 мая был установлен новый антирекорд по числу погибших от коронавируса – 232 человека за сутки. А общее количество зараженных Covid-19 России увеличилось на 8 572 человека. Кстати, еще на прошлой неделе заместитель председателя правительства РФ по социальной политике Татьяна Голикова во время совещания с президентом Путиным прогнозировала: «Серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае. Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем».

О том, как страна и ее граждане выходят из режима необъявленного карантина, или «самоизоляции», какие настроения преобладают в обществе, действительно ли заметно упал уровень поддержки Путина (за подобное сообщение российское посольство в Вашингтоне потребовало извинений у редакции Bloomberg), и насколько серьезным может оказаться падение российской экономики – об этом корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовала с российскими экспертами.

Почему парад Победы и «Бессмертный полк» не поднимут рейтинг Путина

Доцент Российского государственного университета имени Косыгина Анастасия Никольская рассказала о результатах исследования общественного мнения, в которых она участвовала как член независимой исследовательской группы Сергея Белановского.

«Мы проводили количественный опрос об отношении к происходящему сейчас в стране, – начала она. – И мы выяснили, что главная эмоция, которую сейчас испытывают люди, это агрессия разной степени интенсивности – от раздражения до гнева». Исследователи также выяснили, что самым серьезным фактором стресса на сегодня стали опасения социально-политических потрясений в стране.

Далее на странице «Группы Белановского» в соцсетях был опубликован призыв ко всем желающим дать развернутое интервью социологам и рассказать об испытываемых эмоциях. Анастасия Никольская отметила, что средний возраст интервьюируемых составил 47 лет, и, таким образом, молодежная аудитория была охвачена недостаточно. «В результате мы выяснили, что раздражение, испытываемое людьми, направлено главным образом, на федеральные власти. И зачастую не просто на власти как таковые, а на личность президента», – отметила собеседница «Голоса Америки».

Что же касается социально-политических потрясений, то здесь, по словам Никольской, выяснилось, что люди на них одновременно надеются, и их же опасаются. «То есть, репрессивная система, конечно, оставила свой след в душах. И так, чтобы “просто боюсь потрясений” – такое есть. Но, скорее, преобладает надежда на то, что что-то, наконец, изменится». И эта надежда преобладает не только у оппозиционеров, что понятно. Но и у тех, кто не то, чтобы полностью аполитичен, а чей идеологический базис “государство для граждан, а не граждане для государства”. Они хотят экономического процветания. В рамках какой политической системы это будет, их волнует меньше», – поясняет социолог результаты исследования.

Еще одним важным моментом этой работы стало то, что россияне устали от единоначалия, хотя есть некая группа, которая хочет сильного лидера. А, в целом, был выявлен запрос на парламентаризм, федерализм и самостоятельность регионов. И даже в оппозиционном движении, по мнению опрошенных, не обязателен единый лидер, достаточно координации в социальных сетях.

На вопрос корреспондента Русской службы «Голоса Америки», могут ли назначенные на 24 июня Парад победы и на 26 июля «Бессмертный полк» повысить рейтинг Владимира Путина, Анастасия Никольская ответила: «Я думаю, что нет. Потому что те люди, для которых это все проводится, и так его любят. А те, которые его не любят – им все равно, провел он парад или нет. Ведь во время наших опросов никто даже не упомянул о тех деньгах, которые обещано выделить на детей до 15 лет».

И в конце беседы доцент РГУ имени Косыгина высказала предположение, что по мере ухудшения экономического положения в стране, возможны протестные акции. «Возмущения будут даже среди тех, кого мы назвали “хранители status quo”, то есть те, кто не хочет смены власти. И не потому, что им нравится эта, а просто они боятся, что станет хуже, чем сейчас. Но в какой-то момент, если стало совсем плохо, начинают возмущаться уже все», – оценивает ситуацию Анастасия Никольская.

Лозунг «#надоел!» снова актуален

Политический обозреватель, доктор исторических наук Елена Галкина напомнила, что еще в апреле опросы таких социологических служб, как ФОМ, ВЦИОМ и «Левада-центр» показывали, что российская власть оказалась в не характерном для себя положении. «Выяснилось, что власть не просто совершает ошибки, но и не может их спрятать в своей коммуникации с обществом. Например, в апреле был опрос ВЦИОМа, где людей спрашивали, как они оценивают свое личное положение, а также ситуацию в своем городе, в своей стране и в мире в целом. Понятно, что о происходящем в мире наш народ судит по тому, что показывают в телевизоре, и знает, что нужно отвечать: “в мире все плохо”.

Но самое интересное в этом опросе – оценка ситуации в стране. Только 40% в апреле считали, что ситуация в России хорошая, а 51% – что плохая», – сказала Галкина в комментарии для Русской службы «Голоса Америки».

И продолжила, что другой опрос, проведенный специалистами «Левада-центра», показал, что до 73% россиян считают меры по борьбе с пандемией, предпринимаемые российскими властями, запоздалыми, а 47% от общего числа опрошенных назвали эти меры еще и неправильными. «И это очень тревожный звонок для власти, учитывая, что респонденты далеко не всегда откровенны с теми, кто проводит социологические опросы. При этом мы видим, что достаточное количество людей не боится сказать: “да, все – плохо!”. И если сравнить эти данные с данными по Украине, в материале которой я очень плотно нахожусь в последнее время, то мы увидим, что ситуация там иная: в Украине большинство людей считают предпринятые властями меры по борьбе с коронавирусом своевременными и правильными», – свидетельствует Елена Галкина.

Что же касается выхода из экономического кризиса, вызванного падением цен на нефть и вынужденным двухмесячным простоем многих предприятий, то, как считает Галкина, у российских властей два выхода. Первый: подобно правительствам многих западных стран выделять большие денежные суммы на поддержание покупательного спроса и тем самым стимулировать производство. И второй: давать денег по минимуму и лишь тем, в чьей электоральной поддержке власти заинтересованы больше всего. То есть – работникам бюджетных предприятий, трудящихся за фиксированную зарплату. «Большинство экономистов, которых я знаю, с которыми я консультируюсь и работы которых читаю, считают – правильнее стимулировать платежеспособный спрос и помогать малому и среднему бизнесу. А Россия упорно этого не делает. Поэтому прогнозируется большой спад, с непонятно когда наступающим восстановлением, потому что у людей нет денег для того, чтобы что-то покупать.

И я считаю, что если продолжится такая политика, если власти не решат, в конце концов, осуществить серьезную поддержку, на которую, как известно, деньги в российском стабилизационном фонде есть, то люди будут все больше чувствовать себя брошенными государством. И рейтинг Путина будет и дальше размываться. Учитывая, что усталость от лидера, который, каким бы хорошим он ни был, очень долго находится у власти, присутствует в любой ситуации. Помнится, у Ходорковского был очень хороший, не несколько несвоевременный лозунг “#надоел!”.

Так вот, ощущение того, что он надоел, мне кажется, будет накапливаться все больше и больше. Причем, кумулятивный эффект на это накапливание, мне кажется, окажет история с “обнулением сроков”. Это одна из очень больших ошибок российских властей – начать историю с обнулением в коронавирусный период. Она и так была очень сомнительной, а сейчас висит на ногах властей, как тяжелая гиря», – считает Елена Галкина.

Covid-19 как держатель «золотой акции»

Критично оценивает нынешнюю российскую ситуацию и профессор Санкт-Петербургского отделения Высшей школы экономики Андрей Заостровцев.

«В этом году нам, понятно, ничего хорошего не светит, даже если мы начнем активно выходить из самоизоляции, и бизнес будет в каких-то отраслях восстанавливаться. Но по общим прогнозам, за год нас ожидает спад ВВП на 4,3%, а по прогнозам Центробанка, может быть, и до 6%. Так что счастья в этом году ждать не приходится», – отметил эксперт в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

И продолжил, что примерно каждое десятое предприятие в России находится на грани банкротства. «Здесь многое будет зависеть от поддержки государства. И если в западных странах она достигает 12% ВВП, то у нас – где-то около 3%. Доходы населения, естественно, будут падать, но инфляции высокой из-за этого не ожидается – в пределах 5%, что для нас не много. Был всплеск роста цен в апреле, а в мае даже наблюдается дефляция по некоторым отраслям. И это понятно – в апреле люди закупали товары впрок, а сейчас денежные накопления у многих исчерпались. Изымаются банковские вклады, причем не столько из-за недоверия к банковской системе, сколько потому, что людям становится не на что жить», – обрисовывает ситуацию профессор Заостровцев.

По образному выражению собеседника «Голоса Америки», в России Covid-19 «получил право решающей подписи», и «стал обладателем золотой акции». То есть, все решения в области экономики принимаются с учетом продолжающейся пандемии. «Вирус не зависит от человеческой деятельности, хотя версия об его искусственном происхождении имеет место, и она не имеет отношение не только к теории заговоров. Можно предположить, что мы имеем дело с большим неизвестным, который многое определяет в жизни.

Например, мы видим процесс социального расслоения, который наблюдался и ранее, но сейчас расслоение происходит в обратную сторону. Так, федеральные и региональные бюджетники чувствуют себя гораздо лучше, чем предприниматели в малом и среднем бизнесе, поскольку пока бюджет выполняет свои обязательства, и у них все стабильно. Работа есть, хотя многие перешли в надомники. А предприниматели теряют сбережения и начинают завидовать бюджетникам», – констатирует Андрей Заостровцев.

Повлияет ли это обстоятельство на результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ? Профессор ВШЭ отмечает, что дата «народного волеизъявления» пока не объявлена, а во-вторых, в случае электронного голосования их результатами будет легче манипулировать. «Хотя для властей было важно создать картинку физического участия – чтобы люди шли по улице, чтобы избирательные участки были наполнены, играет музыка, всюду развешаны шарики, все улыбаются, и так далее. Это хорошо по телевизору показать вместе с интервью известных людей о том, какие у нас замечательные поправки, и как хорошо мы с ними заживем. Конечно, можно объявить, что 77% проголосовали за изменения в Конституцию, но если это происходит on-line, то это не производит никакого впечатления. В принципе, народ в России лояльный к власти, хотя некоторое время назад опросы показали, что только 47% поддерживают изменения в Конституции. Но те, кто против, они, скорее всего, просто не будут голосовать.

Так что, как и в истории с вирусом, традиционно нам “нарисуют” какие-то хорошие для нашей власти цифры, но это будет мало соответствовать действительности. Хотя, с другой стороны, а что у нас ей соответствует?», – задает риторический вопрос профессор Санкт-Петербургского отделения Высшей школы экономики Андрей Заостровцев.