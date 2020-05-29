В городе Шумиха Курганской области перестало хватать воды

29.05.2020, 21:35, Новости дня

В городе Шумиха Курганской области истощены источники водоснабжения, из-за чего до конца июня жители третьего по численности населения города региона по полдня будут оставаться без воды.

«До конца июня с 12.00 до 17.00 и с 23.00 до 6.00 вода будет подаваться под низким давлением в связи с истощением источников водоснабжения», – передает агентство Ura.ru со ссылкой на администрацию района.

Уточняется, что в мае почти все насосы были заменены, и не работал только один. Однако этого хватило, чтобы «воды в резервуарах для обслуживания населения все равно не хватило».

Городские коммунальные сети намерены реанимировать дополнительную скважину.

«Надеемся, что данная мера позволит возобновить подачу воды в полном объеме», – подытожили в администрации.

Тем временем в Липецкой области работает новый водозабор, позволяющий почти 8 тыс. россиян сделать свою жизнь более простой и комфортной и решает проблему недостатка воды для повседневных нужд и выполнения сельскохозяйственных работ.