Россия озвучила сумму долга Белоруссии за газ

29.05.2020, 21:35, Новости дня

Долг Белоруссии за поставки российского газа составляет 165 млн 570 тыс. долларов, сообщил председатель Газпрома Алексей Миллер.

Миллер заявил, что Газпром готов начать переговоры с Минском по условиям поставок газа в 2021 году после погашения белорусской стороной долга в размере 165 млн 570 тыс. долларов, передает ТАСС.

«Сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года. Письмо с изложением этой позиции сегодня было направлено министру энергетики Республики Беларусь», – подчеркнул он.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока страны ЕАЭС не вышли на общие энергетические рынки, а также на фоне ситуации с коронавирусом, цена на природный газ должна быть более гибкой.

В конце прошлого года Лукашенко заявлял, что Россия хочет почти на 20% повысить стоимость газа для Белоруссии в 2020 году – со 127 долларов до 152 долларов. Позже стороны договорились сохранить цену на уровне 127 долларов, однако Лукашенко заявил, что в нынешних условиях цена якобы должна составлять 40-45 долларов.

Кроме того, Лукашенко утверждал, что РФ как правопреемница Советского Союза должна поставлять в пострадавшие от ЧАЭС белорусские районы газ по более низкой цене.

В апреле Минск сообщил, что поднял вопрос о снижении цены на российский газ для Белоруссии на 2020 год.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются, в том числе для Белоруссии.