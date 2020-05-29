Власти Москвы разъяснили условия работы торговых центров

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29.05.2020, 21:30, Новости дня

Торговые центры откроются в Москве с 1 июня, но фудкорты, спортзалы и детские зоны останутся закрыты, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

Немерюк добавил, что сотрудникам почти 47 тыс. предприятий торговли и около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, которые будут открыты в Москве с 1 июня, необходимо оформить рабочие пропуска, передает ТАСС.

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны. Это порядка 300 тыс. человек, которые вернутся на работу в понедельник, и для передвижения на личном или общественном транспорте им нужно оформить цифровые пропуска. К пропускам надо привязать транспортные или социальные карты, либо номера личных автомобилей», – сказал Немерюк.

Ранее в Москве приступили ко второму этапу снятия ограничений, в частности, были разрешены прогулки – но по графику, составленному для каждого дома. Сервис с графиком прогулок опубликован на официальном сайте мэра столицы mos.ru.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что график прогулок в российской столице может выглядеть странным, но нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в городе, нужно потерпеть две недели.



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