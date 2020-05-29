В Москве выпало рекордное за 70 лет количество осадков

29.05.2020, 21:30, Новости дня

Гидрометцентр РФ со ссылкой на данные столичной метеостанции на ВДНХ сообщил, что прирост осадков в Москве за 12 часов в пятницу составил 37 мм.

Это около 72% месячной нормы, которая составляет в Москве в мае 51 мм, пишет «Интерфакс».

Как показывают данные многолетних наблюдений, в пятницу в столице побит рекорд за последние 70 лет. Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года, когда выпало 26 мм осадков.

Городские службы из-за ухудшений погодных условий продолжают работать в усиленном режиме.

В пятницу в Москве прошел сильный ливень, порывы ветра достигали 20 метров в секунду.