 

В США испытали самый большой в мире электросамолет

29.05.2020, 21:30, Новости дня

Самый большой в мире коммерческий самолет Cessna Grand Caravan 208B, оснащенный электродвигателем, успешно совершил первый испытательный полет в США, сообщают зарубежные СМИ.

«Успешный полет eCaravan, оснащенного электродвигателем magni500, состоялся сегодня утром в Центре летных испытаний AeroTec в международном аэропорту Гранд Каунти. Это большой шаг в развитии электрической авиации», – передает ТАСС сообщение компании AeroTec, занимающейся летными испытаниями и сертификацией воздушных судов.

Как информирует со ссылкой на главу magniX Рои Ганзарски новостной авиационный портал FlightGlobal, электросамолет может принять на борт до пяти пассажиров и способен преодолевать расстояние в 160 км.

На данный момент magniX и AeroTEC работают над тем, чтобы завершить сертификацию воздушного судна к концу 2021 года. Ожидается, что к этому времени появятся технологии, благодаря которым электросамолет сможет преодолеть то же расстояние с девятью пассажирами.

Ранее Фонда перспективных исследований сообщил, что первый полет российского самолета с электродвигателем ожидается в 2020 году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Туристов из Сочи отправят домой на чартерных рейсах

07.05 / В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

30.04 / Помпео пообещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе

28.04 / Число жертв коронавируса приблизилось к 200 тыс. человек

13.05 / ЕБРР спрогнозировал выход РФ из кризиса после COVID-19 благодаря запасам ФНБ

13.05 / Акцию «Ночь в музее» в Москве впервые решили провести в онлайн-формате

27.05 / Tagesspiegel – США покидают «открытое небо» из-за технологического отставания от России

04.04 / «Коронавирус стал лишь поводом для отставки камчатского губернатора» – эксперт о подоплеке кадрового решения

19.05 / Путин предложил принять Стратегию ЕАЭС без пункта по газу

28.05 / Распространявшей в Сети фейки о коронавирусе москвичке предъявлено обвинение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]gmail.com

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска