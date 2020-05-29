 

Нина Добрев необычным способом представила миру своего нового бойфренда

29.05.2020, 21:28, Разное

Звезда сериала “Дневники вампира” Нина Добрев проводит время на карантине с американским сноубордистом, трехкратным олимпийским чемпионом Шоном Уайтом. О том, что между ними роман, 31-летняя актриса официально не заявляла, но сегодня на ее странице в Instagram впервые появился совместный снимок с 33-летним спортсменом. Причиной тому послужило новое умение Нины – она научилась стричь. И первым на стрижке, как и следовало ожидать, оказался Шон.

Добавлю в резюме: парикмахер,

— подписала серию фото и видео Добрев, которую поддержал и Уайт:

Когда парикмахер говорит, что не справится, но в итоге делает это! 

Нина Добрев и Шон УайтНина Добрев и Шон УайтО том, что между Ниной и Шоном – больше, чем дружба, заговорили в марте этого года. Тогда они были замечены на велосипедной прогулке в Малибу, а источник Page Six сообщил, что актриса и спортсмен целовались прямо на улице. Тогда же инсайдер E! News рассказал, что друзья Нины немного удивлены ее выбором:

Ее близкие друзья приятно удивлены, что она заинтересовалась Шоном, ведь он не похож на тех парней, с которыми она встречалась раньше. Нина очень трепетно относится к своей личной жизни, поэтому совместных снимков с Шоном от нее ждать пока не стоит.

Но, судя по новым фото Добрев, видимо, настал тот час, когда актриса оказалась готова поделиться с миром изменениями в ее личной жизни. Примечательно, что роман Шона и Нины начался всего через несколько месяцев после того, как актриса рассталась с режиссером и сценаристом Грантом Меллоном, с которым провстречалась около полугода. До этого Добрев встречалась с актером Гленом Пауэллом, но и с ним решила взять паузу в отношениях.

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Публикация от Shaun White (@shaunwhite)28 Май 2020 в 3:21 PDT



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