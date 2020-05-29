В полиции заявили, что вычислили еще 39 участников вооруженного конфликта в Броварах

29.05.2020, 21:20, Новости дня

Помимо уже задержанных 28 участников стрельбы в Броварах, правоохранители вычислили еще 39 человек, причастных к вооруженному конфликту 29 мая.

Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

“Оперативные сотрудники уже офизичили еще 39 человек, которые принимали непосредственное участие в этом столкновении, и они обязательно будут задержаны и привлечены к ответственности”, – сказал он.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранение получили три человека. Полицейские объявили спецоперацию по розыску пяти автомобилей с участниками конфликта. Общее число установленных и задержанных лиц, участвовавших в перестрелке, превысило 20.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах “отголоском коррупционных схем”.

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.

Полиция утверждает, что конфликт в Броварах произошел из-за конфликта между компаниями “Союзавто” и “Евроавтоальянс”, которые не смогли поделить пассажиропоток.