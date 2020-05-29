Мясников сравнил выход из самоизоляции с откупориванием бутылки

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29.05.2020, 21:16, Новости дня

Главврач московской городской клинической больницы № 71 им. Жадкевича, телеведущий Александр Мясников сравнил отмену мер, направленных на борьбу с коронавирусом, с открыванием бутылки шампанского. По его словам, чтобы «не облило всех кругом», делать это нужно постепенно.

В своем Telegram-канале Мясников поспорил с теми, кто считает, что с 1 июня будто бы мало что меняется. «Де-факто самоизоляция заканчивается. Можно гулять, заниматься спортом, открываются парки, многие магазины… Только вот даже бутылку с шампанским надо открывать умеючи, иначе всех кругом обольет!» – предостерег доктор.

По его словам, те, кто жалуется на прогулки по расписанию, уже забыли о том, что «и эпидемия была, и смерти были».

«Эпидемия выдыхается, сходит на нет, но она не должна уйти, хлопнув дверью! Если в понедельник выпустить всех разом, каждый, наверное, понимает, чем это закончится», – отметил врач.

«Я многократно писал: основная мера предосторожности – соблюдение социальной дистанции, не будем соблюдать – никакие маски не помогут! Если сразу выйдут все – о какой социальной дистанции может идти речь?! Тем более людей, истосковавшихся по живому общению! Спровоцируем вспышку и неизбежное продление карантинных мероприятий. Никто этого не хочет», – подчеркнул Мясников.

По его словам, возвращаться в нормальную жизнь нужно постепенно, необходимо научиться сосуществовать с новым коронавирусом, «повторные волны которого весьма вероятны».

«Но и вирус будет уже не тот, (надеемся выдохнется, гад!), и мы не те – с частичным иммунитетом и опытом профилактических действий. Ну а пока извечное: «Поспешай медленно!» – заключил Мясников.

Накануне Мясников объяснил, как вспышка коронавирусной инфекции «теряет свою былую мощь».



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